Son dakika: Teknopark İstanbul, 2022'de kendi yatırım fonunu kuracak - Son Dakika

Bölgenin en büyük girişimcilik merkezini hayata geçiren Teknopark İstanbul, startupları desteklemek için 2022'de kendi yatırım fonunu kuracak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı faaliyet gösteren Teknopark İstanbul, 2022'ye hızlı başladı.

Derin teknoloji girişimcileri, AR-GE mühendisleri, kurumsal şirketler ve üniversitelere ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, "girişim sermayesi yatırım fonu"nu kurup bünyesindeki girişimleri doğrudan kendisi de destekleyecek.

Kurulduğu 2010 yılından bu yana akademi-sanayi-girişimci iş birliğini pratik ve örnek bir model olarak hayata geçiren Teknopark İstanbul, 2022 itibarıyla 408 firma, 2 bin 623 milli proje ve 7 binden fazla AR-GE mühendisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, kuluçka merkezi Cube Incubation ile Türkiye ve bölgenin en büyük girişimcilik merkezinde startupların projelerinin hayata geçmesini sağladıklarını belirterek, bu sene yatırımcıların dışında kendi oluşturacakları özel yatırım fonu ile her türlü projeye destek olmayı amaçladıklarını, böylece girişimci sayısını artıracaklarını bildirdi.

"Biz kampüsümüzde yer alan üniversite binalarımız ve partner üniversiteler ile öne çıkıyoruz"

Topçu, Teknopark İstanbul'da şimdiye kadar 2 bin 500'ün üstünde yerli ve milli projenin tamamlandığını ve kurum yapıları ile de Türkiye'deki diğer teknoparklardan ayrıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızın SSB ve İTO olması nedeniyle biraz daha endüstriye temas eden derin teknoloji kapsamındaki projeleri kabul etmeye gayret ediyoruz. Türkiye'deki diğer teknoparklar, üniversiteler bünyesinde yer alırken, biz ise kampüsümüzde yer alan üniversite binalarımız ve partner üniversiteler ile öne çıkıyoruz.

Önümüzdeki dönemde başka üniversiteleri de buraya davet ediyoruz. Türkiye'deki birçok üniversite ile farklı projelerde çalışıyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla girişimcileri bir araya getirerek projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarını ölçeklenmesi ve yeni projelerin çıkmasına vesile oluyoruz."

Savunma sanayisinin yanı sıra diğer alanlarda da girişimcilere destek verdiklerini ve tarımdan tekstile, eğitimden biyoteknolojiye, siber güvenlikten yapay zekaya kadar çok farklı projelere ev sahipliği yaptıklarını belirten Topçu, "Bu sayede Türkiye ekonomisine, ihracata katkı sağlıyoruz. Bu faaliyetlerle Türkiye diplomaside de güçleniyor. 2021'de toplamda 12 firmamız yatırım aldı. 7 firmamız ise yaklaşık 650 milyon liraya varan bir değerleme üzerinden, 50 milyon lira yatırım aldı. Bunların içinde çok farklı yazılım firmaları da vardı. Kampüs tesislerimiz şu an dolu durumda. Bu yüzden 3'üncü etap binalarımız ile birlikte kampüsü büyütme çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene içerisinde yeni girişimcilerimize, yeni firmalarımıza yer açmak adına yeni binalarımızı da hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 52 patentli girişimciye ev sahipliği yapan birinci Teknopark olduk"

Bilal Topçu, teknoparklar içinde gelişmekte olan, 5 ila 10 yaş olan teknoparklar arasında geçen sene birinciliği aldıklarını belirterek, "Yayınlanan patent effect raporuna göre Türkiye'deki bazı köklü üniversiteleri de geride bıraktık. Türkiye'de 52 patentli girişimciye ev sahipliği yapan birinci Teknopark olduk. Bu da bizim mutluluk kaynağımızdır. Buradan patent sahibi girişimci ve firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca patent konusundaki danışmanlık ve maddi desteklerimize de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve girişimcilik ile ilgili fuarlara, bünyelerindeki girişimcilerle birlikte katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini de bildiren Topçu, "Girişimcilerimizi ve projelerini bedelsiz olarak kendi stantlarımızda ağırlıyoruz. Böylece güç birliği sağlıyoruz. Örneğin geçen ay Las Vegas'ta CES'teydik. Üç girişimcimiz ile Tüketici elektroniği fuarında yer aldık. Bu ay Barcelona'da MWC'de yer alacağız. Kuzey Afrika, Avrupa gibi uzak doğu pazarlarıyla da irtibat halindeyiz. Oradaki firmaların Türkiye'ye girmesi ya da bizim girişimcilerimizin farklı pazarlara açılması noktasında girişimlerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Asya Teknoparklar Birliği Zirvesi'ne 2017 yılında ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Topçu, "2023 için de başvurmuştuk. Moskova'yla yarıştık ama biz kazandık. 2023'te Asya Teknoparklar Birliği Zirvesi'ne, Teknopark İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Asya merkezli teknoloji şirketleri ve teknoparkların, yaklaşık 200'den fazla kurumun katıldığı bu zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Topçu, 2022 hedeflerine değişerek, şunları kaydetti:

"Biyoteknoloji alanında yeni inşa edilen yerlerimizi açmayı istiyoruz. Hatta şu anda Amerika Kanada'dan başvurular alıyoruz. Çünkü temiz odalara hem akademisyenlerin hem de girişimcilerin ulaşması kolay değil. Biz startuplara bu imkanı sağlayacağız. Buradaki kapasitemizi; siber güvenlik ve biyoteknolojiyle 100'ün üzerinde olan girişimcimizi bir bu kadar daha artırmayı planlıyoruz. Eğer iddialı projeleri varsa hepinizi küp kuluçka merkezine bekliyoruz. Tüm Ar-Ge firmalarımızı da Teknopark İstanbul'daki ofislerimizde yer almaya davet ediyoruz. Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezimiz ile de İstanbul'un merkezinde yer alıyor olacağız."