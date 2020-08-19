Son Dakika: Teksas'ta termoplastik maddeler üreten fabrikada dev yangın - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinde termoplastik maddeler üreten bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı.

ABD'nin Teksas eyaletinde termoplastik maddeler üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Grand Prairie bölgesinde yer alan fabrikada patlamanın ardından geniş çaplı bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Grand Prairie İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir yaralanma olayı bildirilmediği aktarıldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcarken yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. - TEKSAS