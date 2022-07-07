Son dakika... Teksas'taki okul saldırısına polisin müdahale etmekte geciktiği ortaya konuldu - Son Dakika
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Son dakika... Teksas'taki okul saldırısına polisin müdahale etmekte geciktiği ortaya konuldu

07.07.2022 09:39
Son dakika... Teksas'taki okul saldırısına polisin müdahale etmekte geciktiği ortaya konuldu

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir okula düzenlenen ve 19'u öğrenci 21 kişinin ölümüne yol açan saldırıya, polisin müdahale etmekte geciktiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında bir okula düzenlenen ve 19'u öğrenci 21 kişinin ölümüne yol açan saldırıya, polisin müdahale etmekte geciktiği bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin Teksas Eyalet Üniversitesine bağlı Öncü Kolluk Kuvvetleri Hızlı Müdahale Eğitimi Merkezi (ALERRT) tarafından hazırlanan rapor, mayıs ayında Uvalde'de 21 kişinin ölümüne neden olan kanlı saldırıda, geciken polis müdahalesine ilişkin detayları ortaya koydu.

Raporda, bir polis memurunun, Uvalde'deki Robb İlkokulu'na girmeden önce silahlı saldırgana ateş etmek için üslerinden izin istediği ancak bu talebine zamanında geri dönüş alamadığı belirtildi.

Müdahale emrine zamanında yanıt verilmemesinin yanı sıra saldırganın okul otoparkında bulunduğu sırada polisler tarafından fark edilmemiş olması da trajedinin önlenememesine yol açan temel etkenler arasında gösterildi.

Ayrıca, polisler arasında etkin bir komuta zincirinin kurulamadığı, okulun içine giren polislerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve tekrardan olaya müdahale etmelerinin 1 saatten fazla zaman aldığı kaydedildi.

Rapora göre, polisin zamanında müdahalesi ile olay sırasında hayatını kaybeden kişilerin bir kısmı tıbbi müdahale sağlanarak kurtarılabilirdi.

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfta 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle suçlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Teksas'taki okul saldırısına polisin müdahale etmekte geciktiği ortaya konuldu - Son Dakika

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