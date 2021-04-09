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Yangın, gece yarısı İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Buhar kazanında çıkan yangın fabrikanın çatısına sıçrarken, durumu fark eden işçiler fabrikayı tahliye edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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