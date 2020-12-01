Bursa Uludağ TTO Girişimcilerinden TUVİS Yazılım Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı ve İş Geliştirme Sorumlusu Batuhan Şahin, TUVİS ekibi olarak tekstil üreticilerine sun'i zeka tabanlı bir görsel kalite kontrol sistemi sağladıklarını belirterek, Türkiye'de bir ilk olarak tasarlanan sistemleri sayesinde tekstil sektöründe hata payını asgariye indirmeyi planladıklarını söyledi.

Görsel kalite kontrol sistemi üreten dünya üzerinde dört firmanın bulunduğunu anlatan Batuhan Şahin, bu firmaların Portekiz, İsviçre, İngiltere ve ABD menşeli olduklarını anlattı. Dünya genelinde hizmet veren bu firmalar arasından yapay zeka teknolojisi noktasındaki yaklaşımları ile öne çıkmayı planladıklarını anlatan Batuhan Şahin, bu firmalardan Türkiye'de en fazla bilinen iki tanesinin tekstil sektörü dışındaki sektörlere de hizmet verdiğini ve bu nedenle üretimdeki eksiklik ve ihtiyaçları karşılamak gibi hedefleri olmadığını söyledi. Batuhan Şahin, "Biz bir sun'i zeka şirketiyiz. Rakiplerimizin hepsi ise makine üretimi yapıyor. Biz sisteme yazılım teknolojisini katacağız. Dünyadaki rakiplerimize göre çok daha az maliyetle görsel kalite kontrol yapabiliyoruz. Sistemimizle banttan akan kumaşı kameralar izliyor. Arka tarafta geliştirdiğimiz yazılım ise kamera kayıtlarını izliyor ve bir hata tespit ettiğinde fotoğrafını çekiyor. Kumaşın akışı durduktan sonra, kumaştaki hatalar bu fotoğraflardan tespit ediliyor" dedi.

Bütün girişimciler gibi problem çözümü odaklı çalıştıklarını belirten Şahin, bu projemizle tekstil sektöründe insan faktöründen kaynaklanan hataları en aza indirmeye çalışıyoruz. Burada gaye insanı ortadan kaldırmak değil üretimi yapan insanın işini kolaylaştırmak. Ülkemizde bu sistemin bizden başka üreticisi yok. Amacımız bu sistem sayesinde ülkemizden dünyaya açılmak. Bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Bursa Uludağ TTO ve ULUKOZA yöneticileri ve danışman akademisyenlerine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA