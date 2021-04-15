Son dakika! Tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı Ar-Ge başarısı - Son Dakika

Son dakika! Tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı Ar-Ge başarısı

15.04.2021 14:05
Son dakika! Tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı Ar-Ge başarısı, System.String[]

Son dakika haberi... Aksa Akrilik'in geliştirdiği Everfresh teknolojisinin Covid-19'a karşı etkisi ortaya kondu.

Aksa Akrilik'in geliştirdiği Everfresh teknolojisinin Covid-19'a karşı etkisi ortaya kondu. Yapılan testler sonucu bu teknolojinin kullanıldığı tekstil ürünlerinde koronavirüsün 30 dakikada yüzde 97,48 oranında etkisiz hale geldiği açıklandı.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'in Ar-Ge merkezinde 4 yıl süren çalışmalarından ardından 2020'de piyasaya sunulan antimikrobiyal elyaf ürünü Everfresh, Covid-19 sınavından da başarıyla ayrıldı. Verilen bilgiye göre, kalıcı antimikrobiyal etkiye sahip yeni ürün; maskeden ev tekstiline uzanan çok geniş bir alanda kullanım imkanı sağlıyor ve denim, aktif giyim, içlik, çorap, halı ve nevresim gibi çok sayıda üründe koronavirüsü büyük oranda etkisiz hale getiriyor. Testlere göre, yeni ürününün kullanıldığı ürünlerde koronavirüs 30 dakika içinde etkisini yüzde 97,48 oranında yitiriyor.

Verilen bilgiye göre, püskürtme ya da benzeri yöntemlerle üretilen ürünlerin aksine Everfresh, elyafın içerisinde yer alan çinko bileşiği sayesinde antimikrobiyal etki gösteriyor. Bir bitim işlemi olmadığı için insan sağlığına ve cilde zarar vermeyen ürün, halı, battaniye, yorgan, nevresim, havlu ve yastık gibi ürünlerde kullanılabiliyor. Toplumsal hijyen ihtiyacının en yüksek seviyede hissedildiği bu dönemde, bir araya gelişlerin daha yoğun olduğu otel, cami ve yurt gibi kalabalık alanlarda antimikrobiyal elyaf ürünlerin kullanılmasıyla koronavirüs etkisi büyük oranda azaltılıyor. Özellikle toplu alanlardaki halı kullanımında ön plana çıkması beklenen yeni ürün, bakteri, mantar ve küf oluşumunun da önüne geçen özelliğiyle ideal hale geliyor. Defalarca yıkansa bile ilk günkü güçlü antimikrobiyal etkinliğini ve koronavirüse karşı etkisini kaybetmeyen yeni ürün ile hijyen ihtiyacı hiç olmadığı kadar iyi karşılanıyor.

"Toplumdaki beklentilere uygun geliştirildi"

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Everfresh teknolojisinin, tekstil sektörüne kazandırılmış önemli bir Ar-Ge ürünü olduğunu kaydederek, ürünün; koronavirüse karşı koruma sağlamadığını, üzerinde bulunan virüsü belli bir süre içerisinde yüzde 97,48 oranında etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi.

Pandemi sonrası antibakteriyel ürünlere rağbetin arttığını dile getiren Taş, "Yeni ürünümüz Everfresh ile toplumda sağlık hassasiyetiyle doğan ihtiyaca yanıt vermekten dolayı çok mutluyuz. Yeni ürünümüz, tekstil ürünlerinde yarım saat içinde koronavirüsü yüzde 97,48 oranında yok ederek sektördeki farkını bir kez daha ortaya koydu. Yeni ürünün içeriğindeki çinko bileşiği sayesinde ürünlere antimikrobiyal özellik kazandırırken, kötü kokuyu da önleyerek yıkama ihtiyacını azaltıyor. Hızlı kuruma, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, termal izolasyon, yumuşak, hafif ve konforlu yapısıyla tüm beklentilere cevap verdiğini söyleyebilirim. Ürünümüz geçtiğimiz yıldan bu yana pazarda ve şu anda oldukça ilgi görüyor. Bununla beraber, önümüzdeki dönemde özellikle Everfresh teknolojisine sahip halılara yönelik pazarda yoğunlaşan ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacağımızı öngörüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika! Tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı Ar-Ge başarısı
Son dakika! Tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı Ar-Ge başarısı

Araştırma Geliştirme, Koronavirüs, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı Ar-Ge başarısı - Son Dakika Ekonomi


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