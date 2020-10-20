Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor - Son Dakika

Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor

20.10.2020 14:49

Şanlıurfa Valiliği ve Kuveytli Ataa Derneği, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde eğitim öğretim alanında insani yardım faaliyetlerini sürdürerek, bir ilkokulu onardı, öğrencilere erzak ve çanta dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği ve Kuveytli Ataa Derneği, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde eğitim öğretim alanında insani yardım faaliyetlerini sürdürerek, bir ilkokulu onardı, öğrencilere erzak ve çanta dağıttı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın tahrip ettiği Ebu Ubeyde İbin Cerrah İlkokulu, Şanlıurfa Valiliği ve Kuveytli Ataa Derneği tarafından onarılarak hizmete hazır hale getirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Ataa Derneği temsilcisi Usame el-Şeydün, Tel Abyad gümrük kapısında gıda, un ve okul malzemesi yardımı tırlarının önünde basın açıklaması yaptı.

Vali Erin, Kuveyt hükümetine ve halkına, yapmaya devam ettikleri insani yardımlar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ataa Derneği Şanlıurfa ve Barış Pınarı bölgesi temsilcisi Şeydün de "Bu yapmış olduğumuz uluslararası rahmet yardımı, konvoylardan 425'incisidir. Daha önce de savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimize Azez'de veya başka bölgelerde yardım yaptık. Yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Şeydün, konvoyda 100 ton un, 1000 gıda kumanyası ve 500 öğrenciye okul çantası yer aldığını söyledi.

Basın açıklamasından sonra Vali Erin ve beraberindeki heyet bakım ve onarımı biten Ebu Ubeyda İbin Cerrah İlkokulu'na intikal etti.

Okulun açılışı öncesinde kurdele kesen Vali Erin ve heyet, sembolik ders zilini çalarken, öğrencilere çantalarını dağıttı.

Tel Abyad, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı ve Suriye Milli Ordusu'nun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'yla 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eğitime hazır hale getirilen 422 okulda ilk, orta ve lise düzeyinde toplam 48 bin öğrenci ders başı yaptı.

Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor
Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor
Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor
Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar
Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor Anadolu Efes-Asvel maçı korona nedeniyle oynanamıyor         
16:20
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok         
15:27
Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler         
14:48
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş         
14:16
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada         
12:49
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:33:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei