Kartepe ilçesinde arka patisi tel örgülere takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tel örgülere bir kedinin patisinin sıkıştığını gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda buldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak tedavisinin yapılması için Kartepe Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. - KOCAELİ