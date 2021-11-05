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Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

05.11.2021 11:56
Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Kartepe ilçesinde arka patisi tel örgülere takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kartepe ilçesinde arka patisi tel örgülere takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tel örgülere bir kedinin patisinin sıkıştığını gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda buldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak tedavisinin yapılması için Kartepe Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. - KOCAELİ

Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Tel örgülere patisi takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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