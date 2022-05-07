Son dakika... Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti

07.05.2022 18:36
Son dakika... Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Antalya'nı Konyaaltı ilçesinde teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki genç, yüksekten düşerek feci şekilde can verdi.

Antalya'nı Konyaaltı ilçesinde teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki genç, yüksekten düşerek feci şekilde can verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde teleferik istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir firmada teknik elaman olarak çalışan Enes Temel (26), bugün öğle saatlerinde teleferik hattının kabin bakımlarını yapmak için bölgeye geldi. Temel bir süre sonra dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Olay yerinde bulunan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Son dakika... Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika... Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti

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Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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