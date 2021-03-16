Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı

16.03.2021 10:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon: 8 gözaltıANKARA'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişileri FETÖ soruşturmalarında isimleri geçtiğini söyleyerek, toplam 5 milyon TL dolandıran 8 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon: 8 gözaltı

ANKARA'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişileri FETÖ soruşturmalarında isimleri geçtiğini söyleyerek, toplam 5 milyon TL dolandıran 8 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, telefonda aradıkları kişileri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fizik takip sonucunda şüphelilerin daha çok yalnız yaşayan yaşlı kişileri hedef aldığı ve "FETÖ dosyalarınıza adınız karıştı. Size göndereceğimiz banka hesaplarına istediğimiz miktarı gönderin, sizi kurtaracağız, korkmayın" diyerek kandırdıkları belirlendi. Dolandırılan kişilerin oturduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin parayı aldıktan sonra yolda yürürken görüntüye yansıdığını belirledi.

Bu şekilde 7 kişiyi dolandıran ve yaklaşık 5 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen şüphelilerin Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında çete liderleri A.T. ve E.Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edilen ziynet eşyaları ve para ele geçirildi. Para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında '155 polis imdat' telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı
Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı
Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı
Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı
Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı
Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı
Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı

Türk Lirası, Ankara, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANKARA-Telefon dolandırıcılığı çetesine operasyon 8 gözaltı - Son Dakika


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