Son Dakika | TEM'de 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 8 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | TEM'de 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 8 yaralı

20.06.2022 22:22

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan bir araç yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerlemekte olan 4 panelvan, 1 otomobil ve 1 tır da kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatih B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Yusuf Ersoy/İHA)

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TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | TEM'de 6 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 8 yaralı - Son Dakika

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