Son dakika... TEM'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

TEM'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu araç sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Adana- Mersin TEM otoyolu Sucular Viyadüğünde meydana geldi. Adana'dan Mersin istikametine seyir eden sürücüsü öğrenilemeyen 38 B 440 İran plakalı tıra Cuma K. idaresindeki 33 ABK 972 plakalı tır arkadan çarptı.

Kazanın şiddeti ile iki araç kontrolden çıkarak refüje çarparak durabilirken, 38 ABK 972 plakalı buğday yüklü tırın sürücüsü Cuma K. şoför kabinine sıkıştı. Olay yerinden işe gitmek için servisle seyir eden Mersin Büyükşehir Belediyesi işçileri kazazedelerin yardıma koştu.

Kaza yapan şoför, itfaiye ve işçiler tarafından çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Hastaneden tedavi altına alınan yaralı 2 şoföründe hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi

Olay yerine gelen polis kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.