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Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

20.11.2021 17:54

Edinilen son dakika haberine göre TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı Esenyurt'ta bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonun cipe çarptığı kazada ölü sayısı ikiye çıktı.

TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonun cipe çarptığı kazada ölü sayısı ikiye çıktı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinden bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada cipten fırlayan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sıkıştıkları araçtan çıkarılan anne ile çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

TEM Otoyolu, Esenyurt, Katliam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | TEM'de katliam gibi kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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