TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere kaza, tahta yüklü tırın kontrolden çıkıp diğer araçlara çarpmasıyla gerçekleşti.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin durma noktasında geldiği yolda araçların kaldırılması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var - Son Dakika