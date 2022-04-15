Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var - Son Dakika
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Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var

15.04.2022 16:41

Son dakika! TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde zincirleme trafik kazası yaşandı. 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken trafik adeta durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere kaza, tahta yüklü tırın kontrolden çıkıp diğer araçlara çarpmasıyla gerçekleşti.

ZİNCİRLEME KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin durma noktasında geldiği yolda araçların kaldırılması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
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Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı Son dakika 3. sayfa: Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Son dakika 3. sayfa: Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, Mahmutbey, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var - Son Dakika


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