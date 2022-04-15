Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var - Son Dakika

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere kaza, tahta yüklü tırın kontrolden çıkıp diğer araçlara çarpmasıyla gerçekleşti.

ZİNCİRLEME KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin durma noktasında geldiği yolda araçların kaldırılması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;