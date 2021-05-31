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TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı - Son Dakika

TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı

31.05.2021 06:54

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20'den fazla araç birbirine girdi. Yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza sonrası oluşan araç kuyruğu da havadan görüntülendi. Polis, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Saat 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı

15 KİŞİ YARALANDI

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrasında, kazaya karışan araçların taşıdığı ve viyadükten düşerek yola saçılan malzemeleri polis ekipleri topladı. Öte yandan feci kaza ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Polis, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Öte yandan Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine yönlendiriyor.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor.

TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı - Son Dakika


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