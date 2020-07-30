Son Dakika: TEM'deki bayram yoğunluğu azaldı - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk azaldı.

Kurban Bayramı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 karayolunun Kocaeli geçişinde yaşanan yoğunluk, sabah saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu'nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Gece saatlerinde artan yoğunluk sabah saatlerinde ise azalmaya başladı. Otoyoldaki yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

D100 karayolunda ise İzmit kesiminde ara ara yoğunluk yaşanıyor. D100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor. - KOCAELİ