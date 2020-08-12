Son Dakika: TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişelerinde otobüslere denetim - Son Dakika

İSTANBUL Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere 10 noktada yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 90 sürücüye toplam 25 bin 80 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere sorumluluk alanlarında bulunan 10 farklı noktada İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan çıkan şehirlerarası otobüslere yönelik takograf ve koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde otobüsün içine giren bir trafik polisi, yolculara koronavirüs tedbirleri ve yolculuk esnasında oluşabilecek olaylara karşı bilgilendirme yaptı. Otobüslerin ve sürücülerinin evrakları kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen veya eksikliği belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

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