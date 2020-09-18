Son dakika! TEM Otoyolu'nda can pazarı: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika! TEM Otoyolu'nda can pazarı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nda can pazarı: 2'si çocuk 6 yaralı Kazaya karışan yaralının feryadı yürek burktu: "Ailemin hali ortada" Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tırın çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda can pazarı: 2'si çocuk 6 yaralı

Kazaya karışan yaralının feryadı yürek burktu: "Ailemin hali ortada"

KOCAELİ - Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tırın çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğünde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Altuner idaresindeki 34 ZA 8688 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan Osman Çukur idaresindeki 07 EBK 84 plakalı Ford marka tır ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında hafif ticari araç taklalar atarak durabildi. Takla atan aracın içinde bulunanlar kırılan camlardan asfalt yola savruldu. Hafif ticari aracın içindeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan tır şoförü Osman Çukur'un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Şükrü Altuner ve küçük yeğeni Hatice Altuner'in durumunun ağır olduğu, sürücünün araçta bulunan abisi Sami Altuner ve diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Kızım hastaneye gitti, ne durumda bilmiyoruz"

Kazada hafif yaralanan Sami Altuner'in feryadı yürekleri dağladı. Altuner, "Ben Fiat Doblo'nun içerisinde yolcuydum. Seyir halinde ilerliyorduk. Beyaz bir araç gelip bize vurdu. O bize vurunca biz dengemizi kaybettik ve yandan geçen tıra vurduk. Sorna takla attık. O adamı istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bakın benim ailemin durumu ortada. Kızım hastaneye gitti, ne durumda bilmiyoruz. Perişan durumdayız. Gerekli yerlerden yardım istiyorum. Ailemin hali ortada" dedi

"Çoluk çocuk hep asfalta fırladı"

Kaza olduğu esnada kendi şeridinden gittiğini söyleyen kazaya karışan tır şoförü Osman Çukur ise, "Ben sağ şeritten, kendi şeridimden seyir halindeydim. Sonra bir ses duydum. Bu görülen doblo birden, ona da başka bir araç vurdu, birden önüme vurdu. Ondan sonra takla atmaya başladı. Sonra durdum, çoluk çocuk hep asfalta fırladı. Can derdine düştük yani. Çoluk çocuğu kaldırdım. Sonra kadınlar vardı, durumları ağırdı herhalde. İnşallah ölmemiştir. Allah yardımcısı olsun. Sonra hemen 155'i aradım. Doblo'ya da başka bir araç vurup kaçtı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! TEM Otoyolu'nda can pazarı: 2'si çocuk 6 yaralı

TEM Otoyolu, Kocaeli, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! TEM Otoyolu'nda can pazarı: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

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