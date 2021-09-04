Üye Girişi
Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK - Son Dakika

Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK

04.09.2021 09:10

Son dakika haberi... (özel görüntüyle) TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAKÇağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) - ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı.

(özel görüntüyle) TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) - ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocukların da içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darbetti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 34 CCU 638 plakalı otomobilin sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAZEDELERİN YAKINLARI, ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Ayrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca'ya tekme tokat saldırdı. Olayda, sürücü yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Dayak yiyen alkollü sürücü ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu. Alkol metreye üfleyemeyen sürücüye, polis tarafından ambulansta da güçlükle test yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye saldıran kazazede yakınları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZANIN GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Görgü tanığı Ömer Faruk Aktepe, kazayla ilgili, "Ben seyir halinde gidiyordum. Arkadan gelen araç beni sollayarak, önümdeki araca çarptı. Tam bana vuracaktı, beni geçip önümdeki araca çarptı. Her yer duman altı olunca hemen yardıma koştum. Bir bebeğin kafasında hafif bir travma var. Öteki çocukta çok şükür bir şey yok. Diğer 2 kişi ve bir çocuğun da ayağında ezilme varmış" diye konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK
Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK
Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK
Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK

TEM Otoyolu, Ümraniye, Otomobil, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti 11:15 Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu: Korkutmak için ateş ettim 11:06 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu: Korkutmak için ateş ettim
Karısına 10:55 Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu 10:48 Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır 10:09 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı 08:59 Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü 23:21 Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü

Son Dakika Haberleri
11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
11:06 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
11:04 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
10:50 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
10:47 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı
10:44 600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
10:42 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
10:38 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
09:49 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefondan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası Eşini çocuklarının önünde öldürdü, cinayet planı telefondan çıktı: Aldatan eşi öldürmenin cezası         
11:16
Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı         
11:13
50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu         
11:07
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor         
11:05
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi         
08:54
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 11:35:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: TEM OTOYOLU'NDA KAZAYA NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement