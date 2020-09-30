Ankara- İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nun Çamlıdere Tatlak mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Tıra arkasından çarparak altına giren 34 PB 1761 plakalı otomobildeki 2 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:33 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... TEM Otoyolu'nda otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika