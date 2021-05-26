TEM otoyolu Sancaktepe mevkisindeki kazanın ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı - Son Dakika

TEM otoyolu Sancaktepe mevkisindeki trafik kazasının ardından yola saçılan inşaat iskelesi demirlerinin bir bölümünün kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Ergin Tosun'un kullandığı 41 TN 743 plakalı hafif ticari araç, TEM otoyolu Sancaktepe mevkisinde önünde seyreden Sezer Şimşek yönetimindeki 34 DY 4244 plakalı inşaat iskelesi demiri yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Aracın kasasında bulunan iskele demirleri de yola saçıldı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İnşaat iskelesi demirlerinin yola yayılması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine trafiğe kapandı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon sürücüsü Sezer Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun trafiğe kapanması nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yola saçılan demir yığınlarının bir bölümünün kaldırılmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
Devrilen kamyon ve kalan iskele demirlerinin kaldırılması çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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