Son Dakika | TEM Otoyolu Silivri girişinde tır ile bitkisel yağ taşıyan bir kamyonun karıştığı kazada, kamyon...
Gelen son dakika haberine göre TEM Otoyolu Silivri girişinde tır ile bitkisel yağ taşıyan bir kamyonun karıştığı kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Silivri girişinde tır ile bitkisel yağ taşıyan bir kamyonun karıştığı kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 16:34
Kaynak: İHA
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