Son dakika... TEM otoyolunda feci kaza; 1 ağır 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika... TEM otoyolunda feci kaza; 1 ağır 3 yaralı

Son dakika haberi... TEM'de iddiaya göre aşırı hızlı yol alan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjdeki bariyerler arasında ters dönerek sıkıştı.

Son dakika... TEM otoyolunda feci kaza; 1 ağır 3 yaralı, System.String[]

TEM'de iddiaya göre aşırı hızlı yol alan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjdeki bariyerler arasında ters dönerek sıkıştı. Takla atan kamyonette bulunan 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kaza saat 06.00 sıraları TEM Beykoz Kavacık Köprüsü altı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul D.'nin kullandığı 16 AGB 347 plakalı kamyonet TEM Ankara istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra aşırı hız nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet önce yol kenarındaki işaret levhalarına çarptardından orta refüjdeki bariyerlere vurarak takla attı. Takla atan kamyonette bulunan sürücü Ertuğrul D. ile Yasin Ş. yaralandı. Takla atan Kamyonetin içinde fırlayarak dışarı savrulan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Çevrede kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonetin içinden fırlayarak dışarıya savrulan kimliği kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 08:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... TEM otoyolunda feci kaza; 1 ağır 3 yaralı - Son Dakika

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