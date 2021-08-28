Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! - Son Dakika

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önünde bulunan 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonete çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Toplam 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

TRAFİKTEN KURTULMAK İÇİN TERS YOLA GİRDİLER

Kaza nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, bazı sürücüler tehlikeli bir yönteme başvurdu. TEM Otoyolu'nda oluşan trafiğe girmek istemeyen sürücüler, Esenyurt mevkiinde araçlarını ters yöne sokarak yollarını değiştirmeye çalıştı. Sürücülerin tehlikeli yöntemi nedeniyle TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde de yoğunluk oluştu.