Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü

07.01.2021 09:20
Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü, System.String[]

Son dakika haber: TEM Otoyolu Sakarya geçişinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyon bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyon bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Kocaeli'de ikamet ettiği öğrenilen İsmail Durmaz idaresindeki 41 UM 084 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Durmaz ve yanında yolcu olarak bulunan Fikret Karakaya sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kişinin öldüğü tespit edildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü
Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü
Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü
Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü
Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü

İsmail Durmaz, TEM Otoyolu, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar Freni boşalan tır 11 aracı biçerek bir binanın duvarına çarptı ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak
Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti         
09:22
Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez         
08:57
Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu         
07:41
Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı         
07:31
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı         
02:32
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 09:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! TEM Sakarya geçişinde kontrolden çıkan kamyon takla attı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei