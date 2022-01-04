Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

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Son dönemde artan koronavirüs salgınından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da nasibini aldı. 80 yaşındaki Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

"EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR"

Saadet Partisi'nden Genel Başkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DAVUTOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifa diliyorum." dedi.