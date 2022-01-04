Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dönemde artan koronavirüs salgınından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da nasibini aldı. 80 yaşındaki Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Saadet Partisi'nden Genel Başkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifa diliyorum." dedi.
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