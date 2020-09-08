Son Dakika: Temizlemek istediği tabancası kazara ateş alınca kendini vurdu - Son Dakika

KAYSERİ'de Harun Sade (28), temizlemek istediği ruhsatlı tabancası kazara ateş alınca, bacağından vurulup yaralandı.
Olay, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Bebek Çıkmazı'ndaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sade evinin bahçesinde ruhsatlı tabancasını temizlemek istedi. Ancak tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından vurulup, yaralandı.Komşuları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Sade tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:17 - Kaynak: DHA
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