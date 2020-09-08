Son Dakika: Temizlemek istediği tabancası kazara ateş alınca kendini vurdu - Son Dakika

Olay, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Bebek Çıkmazı'ndaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sade evinin bahçesinde ruhsatlı tabancasını temizlemek istedi. Ancak tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından vurulup, yaralandı.

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