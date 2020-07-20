Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak - Son Dakika

Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak

Son dakika: Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 27-29 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:20 

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak - Son Dakika Ekonomi
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