Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan amirallere gözaltı - Son Dakika

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler çığ gibi büyüdü. Bildirideki " Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri dikkat çekti.

Hükümetten peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 'Montrö' bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti.

EŞİ, GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz "Az önce sabah 6:30 da polisler evimize baskın yaparak Cem'i gözaltına aldılar" mesajını paylaştı.

Cem Gürdeniz

DİĞER AMİRALLER DE GÖZALTINA ALINMAYA BAŞLADI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Türker Ertürk, Atilla Kezek, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatılan amirallerden 10'u gözaltına alındı. Dördünün evinde ise arama-el koyma işlemi yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...