Son dakika! Terasta kenevir yetiştirdiği iddia edilen anne oğul gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da bir evin terasında saksı içinde Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen kadın ve oğlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir evin terasında uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.



Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, saksı içinde yetiştirilen 50 kök kenevir ile 7 gram esrar ele geçirdi.

Evin sahibi H.A. ile oğlu M.A. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.