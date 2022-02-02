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Son Dakika | Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika | Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

02.02.2022 19:53

Edinilen son dakika haberine göre Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kocaeli'nin Darıca ilçesinde terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Azem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın terasındaki 15 yaşındaki Beydun Ediş isimli çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansa alarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika | Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika | Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika | Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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