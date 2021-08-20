Yönetmen ve senarist Selman Nacar'ın, TRT ortak yapım desteği kazanan "Tereddüt Çizgisi" projesi, 27. Saraybosna Film Festivali'nde senaryo aşamasındaki projelerin yarıştığı Cinelink Co-production Market'te 10 bin avroluk "Montenegro Cinelink Ödülü"ne değer görüldü.

Proje, Avukat Nesrin'in, masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısı hakkındaki kararın açıklandığı duruşmada, kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalışını konu alıyor.

Ödül töreni sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Selman Nacar, proje geliştirme ödülünün kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Nacar, proje konusunda çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 2022 yılı başlarında filmi çekmeye başlayacaklarını aktardı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun bir süre sonra ilk kez Saraybosna Film Festivali'ni takip ettiğini dile getiren Nacar, "Bir festivalde fiziksel olarak bulunmak çok güzel bir duygu. İşler sadece online olarak yürümüyor. İnsanlarla fiziksel olarak sohbet etmenizin birçok yönden faydası var. Bu tarz festivallerin filmin önünü açma konusunda da desteği oluyor." dedi.

Selman Nacar, "Tereddüt Çizgisi"nin çekimleri tamamlandıktan sonra da festival yolculuğuna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tereddüt Çizgisi projesinin yapımcılarından Diloy Gülün ise yapım geliştirme aşamasında aldıkları desteğin projenin çalışmaları konusunda kolaylaştırıcı bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.

TRT 12 Punto'da da bu yıl ödül kazandıklarını kaydeden Gülün, "Uzun zamandır fiziksel olarak bir festivale katılamıyor olmak bu pandemi sürecinde çok üzücü ve yorucuydu. Burada olmak o açıdan çok güzel ve uluslararası bir ortamda film ürettiğimiz insanlarla birlikte olmak, film izlemek, destekleri paylaşmak çok heyecanlı çok güzeldi. Umarız film festivalleri böyle devam eder." diye konuştu.

Gülün, planları doğrultusunda her şey yolunda giderse Tereddüt Çizgisi'nin 2022 aralık ayında vizyona gireceğini açıkladı.