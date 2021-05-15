Son dakika haber... Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Terlik fabrikasında yangın: 1 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'teki bir terlik fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yangında bir kişi yaralandı.
Yangın, GATEM kunduracılar sitesinde bulunan bir terlik fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen yangına 7 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Dumanların kapladığı fabrikada bir kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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