Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı - Son Dakika

Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı

Bir son dakika haberine göre Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı, System.String[]

Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ıslah çalışmasının denize kadar tamamlanması halinde insanları tedirgin eden sel felaketinin ortadan kalkacağını söyledi.

Samsun'un Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde yaşanan sağanak yağış sonrasında, ekipler köy ve mahallelerde çalışmalarına başladı. Bölgede yaşanan yağış sonrasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yağışın kesildiğini ve sel sularının yavaşça çekildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Akşam saatlerinde yağış olmaması halinde endişelenecek durumun olmadığını ifade eden Başkan Ali Kılıç, ilçede can kaybının olmadığını dile getirdi.

"Sabaha kadar tetik halindeyiz"

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde geçen sene 23 Ağustos tarihinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını anımsatan Başkan Ali Kılıç, "Yağışın etkilerini hamdolsun Salıpazarı ve Çarşamba'ya göre biraz daha ucuz atlattık. Meteorolojiden gelen uyarılarla beraber ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla beraber sabahlara kadar tetik halindeyiz. Terme Çayı'nın ıslahının ilçe için ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük" diye konuştu.

Ekipler çalışmalarına başladı

Belediyeye bağlı ekiplerin taşkından zarar gören mahallelerde çalışmalarına başladığını belirten Başkan Kılıç, "Tam da fındık hasat zamanında köylerimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar bize yansımış çok sıkıntılı bir durum yok. Sabah saat 05.00 sıralarında Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde başlayan sağanak Terme ilçemize düşmedi. İlçe merkezine sağanak yağış olmaması nedeniyle çok fazla bir sıkıntımız da olmadı. Köylerde bir takım yollar uçtu, bir kısım menfezler yok oldu. Suyun çekilmesiyle birlikte detaylı tespitlerimizi yaparak hemen müdahalemizi yapmış olacağız" dedi.

Tarım arazilerinde zarar yok

Yağış sonrasında özellikle fındık üreticisinin büyük tedirginlik duyduğuna dikkati çeken Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise "Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında bahçesinde fındık toplayan vatandaşlarımız endişeye kapıldılar. Terme'nin yüksek kesimlerindeki mahallerinde bir takım çiftçinin bahçesi zarar gördü ve fındığı suya kapıldı. Bununla beraber yağışın Terme merkezli olmamasından dolayı ilçenin kıyı kesimindeki üreticilerin bir zararı olmadı. Hatta yağışın, kıyı kesimindeki üreticilerin fındık, soya ve çeltik mahsulüne can suyu olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene yaşanan sel felaketi sonrasında kendini yeni toparlayan üreticilerimiz bir sel felaketini daha kaldıramaz. Tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Ali Kılıç, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Terme bu kez ucuz atlattı - Son Dakika
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