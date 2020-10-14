Son dakika... Terme MYO'ya yeni bölümlerin açılması talebi - Son Dakika

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Kılıç, Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Terme Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi ile Rektör Ünal'la hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Terme'nin önünü açacak, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak projeleri hayat geçirmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kılıç, "İlçede 5 bölümle faaliyet gösteren bir meslek yüksekokulu var. Sayın Rektörümüzden yüksekokulumuzda şehrimizin istihdamına ve kalifiye elaman ihtiyacına katkı sağlayacak bölümlerin açılması için istekte bulunduk. Yakın zamanda düşündüğümüz bölümlerle ilgili dosyalarımızı hazırlayıp kendisini tekrar ziyaret edeceğiz. Terme'nin sanayi alanındaki potansiyeli daha verimli kullanıp, ilçemizin markası olan değerlerle harmanlayarak, istihdam ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak bölümler açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.