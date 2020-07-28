Korona virüs sürecinde kan stokları azalan Kızılay'a bir destek de Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antalya Ulaşım A.Ş.'den geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Antalya Ulaşım AŞ ve Türk Kızılay Antalya Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Antalya Ulaşım A.Ş. ve Türk Kızılay Antalya Şubesi işbirliği ile Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde "Hayata Kan Verin" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kampanyaya Antalya Ulaşım A.Ş. çalışanları ve yolculuk yapmak için terminale gelen vatandaşlar destek verdi. Gün boyu süren kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay ekipler tarafından gerekli hijyen önlemleri alınırken, vatandaşlar da gönül rahatlığıyla kan bağışlarını yaptı. - ANTALYA