Üye Girişi
Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı - Son Dakika

Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı

04.09.2021 11:29

Van'da spiral makinesinde parmağı kopan ve ayağı yaralanan vatandaş, polis helikopteri ile getirildiği Diyarbakır'da tedavi altına alındı.

Van'da spiral makinesinde parmağı kopan ve ayağı yaralanan vatandaş, polis helikopteri ile getirildiği Diyarbakır'da tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Sıracettin Dede, "Allah polisimizden, devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi. Yıllardır bölgede terör operasyonlarına katılan helikopterler güvenlik kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde sağlanan huzur ile birlikte artık vatandaşların sağlığı için havalanmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde Sıracettin Dede (59) isimli vatandaş evde spiral makinesiyle çalıştığı sırada makinen elinden kaymasıyla sol başparmağını kesti. Yaşanan olay üzerine Dede'nin komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dede'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doku yetmezliği olan sol baş parmağı kendi isteğiyle alındı

Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Dede, daha sonra polis helikopteriyle Diyarbakır'a getirildi. Helikopterden indirilen Dede, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine getirilerek ameliyata alındı. Dede'ye burada yapılan müdahalelere rağmen doku uyuşmazlığı kaybı yaşandığı söylenmesi üzerine kendi rızasıyla parmağının alınmasını istedi. Yapılan ameliyatın ardından Dede'nin sol baş parmağı alınırken hastanede ise tedavisi sürüyor.

"Polis arkadaşlar helikopterle beni getirdi"

Yaşadığı olayı anlatan Dede, spiral makineyle tahta parçayı keserek düzeltmek için çalıştırdığını ve elinden kaydığını parmağı kesildiğini belirterek, "Spiral makinesiyle evde bir iş vardı onu yapmaya çalıştığım sırada elimden kaydı ve elimi kestim. Bağırdım kimse yoktu yanımda komşun geldi. Aracıyla hastaneye götürdü. Orada doktorlar sağ olsun müdahalede bulundular. Bu işlemi yapamayacaklarını söylediler. Helikopterle beni Diyarbakır'a sevk ettiler. Polis arkadaşlar beni buraya getirdiler. Burada çaba gösterdiler ama maalesef dokuların tamamen kaybedildiği ve parmağın dikilemeyeceği söylendi. Dikilse dahi ileride tekrar ameliyat olacağı söylendi. Kendi rızamla parmağın alınmasını istedim. Bu şekilde parmak alındı. Burada tedavimi görüyorum doktorlar nezaketinde. Allah devletimizi, polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun" dedi.

Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı
Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı
Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı
Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı

Diyarbakır, Polis, Terör, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak 13:08 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. 13:05 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu 12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu 11:56 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu 116 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi 11:39 116 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti 11:15 Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor 11:05 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor

Son Dakika Haberleri
13:07 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak
13:04 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.
12:42 Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay bir koyda başından vurulmuş halde bulundu
12:40 Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu
12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.
12:14 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı
11:36 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim
11:31 Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış
Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira Günde 130 takım sıra ve masa imalatı yapan okulun yıllık cirosu 1 milyon lira         
13:22
Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu         
13:07
Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu         
12:41
Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı         
12:23
3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak         
12:14
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi         
08:58
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 13:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör bitti, helikopterler insan sağlığı için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement