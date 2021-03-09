Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası - Son Dakika

Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası

09.03.2021 18:09

Son dakika haberleri: - Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası Sur evlerini yapan taşeronlar ve işçiler, 9 aydır yüklenici firmadan para alamıyor Yüklenici firma taşeron ve işçileri mağdur etti Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında inşası devam...

- Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası

Sur evlerini yapan taşeronlar ve işçiler, 9 aydır yüklenici firmadan para alamıyor

Yüklenici firma taşeron ve işçileri mağdur etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında inşası devam eden Sur evlerinin yapımında çalışan işçiler ve taşeronlar, yüklenici firmadan 30 milyona yakın alacaklarını alamadıklarından dolayı mağdur edildiklerini iddia edip, yetkililerin duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu.

2015 yılında PKK'nin hendek siyaseti neticesinde çıkan çatışmalar sonucu kullanılamaz hale gelen Sur ilçesindeki evler, TOKİ bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkımları gerçekleştirildi. Alipaşa Mahallesi'nde yeni imar çalışmaları kapsamında inşası devam eden konutlarda çalışan işçiler ve taşeronlar, yaklaşık 6 aydır evlerin yapımını üstlenen yüklenici firmadan alacaklarını alamadıklarını ileri sürdü. Şantiyede farklı iş bölümlerini aldıklarını ve 30 milyona yakın alacakları olduğunu öne süren işçiler, 2 aydır işin durduğunu ve kendilerine verilen çeklerin karşılıksız olduğunu ifade etti. İşçiler, devlet yetkililerini olaya müdahale edip yüklenici firma ile görüşüp bir bulunması çağrısında bulundu.

"Devlet, kimsenin parasını yemez, ama müteahhit taşeron parasını yiyor"

Ücretlerini alamayan taşeronlar ve işçiler adına konuşan Recep Çalışkan, demirci olduğunu, taşçı, kalıpçı fayansçı ve diğer demirci arkadaşlarının mağdur edildiğini söyledi. Arkadaşlarıyla toplandığını ve hiç birinin alacağını alamadığını belirten taşeron Çalışkan, "Bir seneye yakındır alacağımızı alamıyoruz. Kimse bize dönüp cevap vermiyor. Adamları arıyoruz bize dönmüyorlar. Bize dönüp deseler ki, bir ay sonra, 15 gün sonra, bizde ona göre işimize bakalım. Hepimiz şu anda mağduruz. Kimi arkadaş evini sattı, borçlandı, kimi arkadaş arabasını sattı. Malzemeciye borçluyuz. Malzemeci bizi arıyor, boyacı bizi arıyor. Her kalemden damlar arıyor parasını istiyor. Yüklenici ana firma hepsi parasını almış ama biz taşerona dönmüyorlar. Bizim paramızı onlar vermiyor. Ben şu anda arkadaşlar adına konuşuyorum herkes yaptığı şe göre şirket ona borçludur. Toplasak ortalama 30 milyon ortaya çıkıyor. Devlet, kimsenin parasını yemez. Ama müteahhit taşeron parasını yiyor" dedi.

"En azından birileri bizimle diyaloğa geçsin"

Şantiye işçilerinin 6 aydır maaş alamadığını kaydeden Çalışkan, "Hepsini tamamlamışız, hazır olan yerler hepsi tamamdır. Sözleşmemizde bile zaten gün veriyorlar. Bugünde teslim edeceksin. Şu anda 2 aydır iş durmuş. Kendi imkanlarımızla malzeme getirmişiz. Malzemelerimiz burada çürümeye yüz tutmuş. 2 aydır bize cevap vermiyorlar. Yetkililere, üst mercilere sesimiz duyurmak istiyoruz. En azında birileri bizimle diyaloğa geçsin. ya da bunlarla görüşsün. Bu firma yetkilileri bizimle diyaloğa geçsin" şeklinde konuştu.

Öte yandan, taşeronların iddiaları üzerine farklı numaralardan firma yetkilileri aranırken firma, hiçbir numaraya cevap vermedi.

(RK-AKK-AŞ-Y)

Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası
Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası
Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası
Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası

Terör Mağduru, Diyarbakır, Taşeron, Sur, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası - Son Dakika


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