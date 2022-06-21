Son dakika! İstanbul ve Adana'da Işid Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul ve Adana'da bu sabah terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü IŞİD'e yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Altısı İstanbul'da, biri de Adana'da olma üzere 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, IŞİD üyesi oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.