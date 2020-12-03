Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2) - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2)

03.12.2020 09:27

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın yaptı.

Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2)
Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2)
Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2)
Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'e operasyon (2) - Son Dakika


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