Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'ın harabeye döndürdüğü kentte yılbaşı etkinliği yapıldı - Son Dakika

Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması
Noel ağacından görüntüler
Yılbaşı etkinliğinden detaylar
Ateş yakılması MUSUL - 2014 - 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'in işgali nedeniyle ağır yıkıma maruz kalan Irak'ın Musul kentindeki Eski Musul bölgesinde yılbaşı kutlama etkinliği yapıldı.
DEAŞ'ın harabeye döndürdüğü Hoş El-Bayaa Meydanı'nda tarihi Süryani Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Keldani Katolik kiliseleri bulunuyor.
Kaynak: AA
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