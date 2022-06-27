Terör örgütü KCK'nın sözde Türkiye Sözcüsü gözaltında

Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen bölücü terör örgütü PKK operasyonda KCK'nın sözde Türkiye sözcüsünün de gözaltına aldığı öğrenildi

Operasyonda toplam 36 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen bölücü terör örgütü PKK operasyonda KCK'nın sözde Türkiye sözcüsünün de gözaltına aldığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada PKK/KCK terör örgütünün, 2007 yılında ilan ettiği sözde KCK sözleşmesinin 11. maddesinde "Genel Parça Örgütlenmesi" başlığı altında (Irak-İran-Suriye-Türkiye) parça örgütlenmelerinden bahsettiği tespit etti. Polis yaptığı çalışmada ayrıca terör örgütünün Türkiye faaliyetlerini de Koma Ciwaken Kürdistan Türkiye Meclisi yapı ile organize ve koordine ettiği, KCK/TM yapılanmasının 2019 yılında PKK Sekretaryasına bağlı KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması olarak yeniden isim değişikliğine gittiği belirledi. Polis bu tespitlerin ardından terör örgütünün yapılanmasını çökertmek için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan bu takiplerde KCK/TDÖ yapılanmasının Siyasi Alan Yapılanması, Kurumlar Koordinasyonu, Sosyal Alan Yapılanması, İdeolojik Alan Yapılanması, Kadın Alan Yapılanması ve Gençlik Alan Yapılanması şeklindeki alan sözcülerinden ve bu alan sözcülerine ait alt yapılanmalardan oluştuğunu saptadı.

Yapılan bu saptamaların ardından Adana polisi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde KCK/TDÖ Çukurova Bölge Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik bugün şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda KCK sözde Türkiye sözcüsü Ayşe I. Çukurova sözde KCK/TDÖ Bölge Sorumlusu Mehmet S, Çukurova sözde KCK/TDÖ Kadın Sorumlusu Emetullah A, BDP Tarsus eski İlçe Başkanı Ahmet K., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B., HDP Adana İl Eşbaşkanları ile birlikte 36 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 av tüfeği, terör örgütü renklerini simgeleyen bez, ve dijital materyaller gele geçirildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sorgularının ardından emniyete götürüldü.