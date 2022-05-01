Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

01.05.2022 00:28
Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi" denildi. - ANKARA

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Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika


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