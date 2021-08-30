Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 6 yaralı - Son Dakika

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti. - AFRİN

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