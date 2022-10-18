Son Dakika | Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

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