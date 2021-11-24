Trabzon'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarında, yabancı uyruklu bir şüphelinin Trabzon'da bulunduğu tespit edildi.
Operasyonda, 2013'te terör örgütü PYD/ YPG, 2015'te PKK/KCK'nın sözde silahlı kadın birlikleri içerisinde faaliyet gösterdiği, örgütte sözde bölük komutanlığı da yaptığı tespit edilen J.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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