Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında - Son Dakika

PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen Kars merkezli operasyonda, aralarında Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, belediye başkan yardımcıları ve il genel meclis üyelerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Cengiz Anlı'nın evinde ise arama yapıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlere "PKK/KCK irtibatı" suçlaması yöneltilirken, geçtiğimiz günlerde yine 6 yıl önce gerçekleşen Kobani olayları sebebiyle çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. 25 Eylül'de gözaltına alınan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, gözaltıları protesto için istifa edeceğini duyurmuştu.

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