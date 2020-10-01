Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında - Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında

Son dakika! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında, System.String[]

PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen Kars merkezli operasyonda, aralarında Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, belediye başkan yardımcıları ve il genel meclis üyelerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Cengiz Anlı'nın evinde ise arama yapıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlere "PKK/KCK irtibatı" suçlaması yöneltilirken, geçtiğimiz günlerde yine 6 yıl önce gerçekleşen Kobani olayları sebebiyle çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. 25 Eylül'de gözaltına alınan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, gözaltıları protesto için istifa edeceğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 07:50

Son Dakika Güncel Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı İş yerine girmeye çalışan hırsız, pompalı tüfekle vuruldu Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında bayıldı Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında bayıldı         
08:10
Azerbaycan Ermenistan'a ait 200 tank ve 30 hava savunma sistemini imha etti Azerbaycan Ermenistan'a ait 200 tank ve 30 hava savunma sistemini imha etti         
07:21
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı         
22:01
Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu         
21:21
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 08:19:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei