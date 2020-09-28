Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi

Son dakika: Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın şehit olduğu saldırının faili, kırmızı kategoride aranan terörist Vahiyettin Karay, Van'da etkisiz hale getirildi

Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve Yakın Hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarında; teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda "Kırmızı" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Söz konusu teröristin yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumlusu olduğu, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılmış ve birçok kanlı eylemin talimatını vermişti.

Terörist, geçmişte Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu, ve Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı ve 2019 yılında Botan Saha Sorumluluğuna getirilmişti.

Terörist; 2007 yılında (12) askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu, 19.08.2008 tarihinde Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin talimatını verdiği, 22.08.2008 tarihinde Yüksekova Havre Tepede bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu ve 12.07.2008 tarihinde Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği tespit edildi.

Diğer etkisiz hale getirilen teröristlerin ise sözde Botan Saha Karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın koruması olarak faaliyet gösteren Canfeda Goyikod adlı Tekin Yıldırım olduğu, Botan Saha Karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın koruması ve muhaberecisi olarak faaliyet gösteren Diren Amedkod adlı olduğu tespit edildi.

11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirilirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın kanları yerde kalmadı.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi

Jandarma, Eylül, Terör, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:10

Son Dakika Güncel Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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