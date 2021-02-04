Son dakika! Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı - Son Dakika

Son dakika! Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı

04.02.2021 11:37
Son dakika! Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde son bir yılda düzenlenen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde son bir yılda düzenlenen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor. Son bir yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insanı öldürdü, 767 kişiyi yaraladı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Güvenlik uzmanları, yaptıkları değerlendirmede teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti. PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için gerçekleştirdiği saldırılarla TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve icra ettiği insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti. PKK/PYD/YPG terör örgütünün "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığını belirten uzmanlar, olası Sincar harekatının örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu oluşturduğunu vurguladı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Suriye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı - Son Dakika


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