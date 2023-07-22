Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Özgür Soreş etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı, Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

2021'DEKİ ORMAN YANGINLARININ TALİMATINI VERMİŞ

Operasyonda, 2021 yılında Manavgat başta olmak üzere birçok orman yangını eylemlerinin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Soreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi.